Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Движение по трассе «Таврида» до Севастополя откроется в сентябре

Движение по трассе «Таврида» до Севастополя откроется в сентябре

 Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Предложения Кравчука показывают желание Киева отказаться от Донбасса

Предложения Кравчука показывают желание Киева отказаться от Донбасса

 Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ
Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

 Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии

Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии
Движение по трассе «Таврида» до Севастополя откроется в сентябре

Движение по трассе «Таврида» до Севастополя откроется в сентябре

 Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Предложения Кравчука показывают желание Киева отказаться от Донбасса

Предложения Кравчука показывают желание Киева отказаться от Донбасса

 Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ
Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

 Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии

Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии
21:52   12 Августа 2020
Общество

Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Приезжающие на отдых в Турцию российские туристы столкнутся с новыми правилами, введенными местными властями на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Принятые турецкими властями нововведения касаются только туристов, прибывающих в страну рейсами российских авиакомпаний. Согласно данным посольства РФ в Анкаре, россиян ждет на въезде в страну температурный контроль. Если отметка превысит 37,8 градуса, человека поместят в специальный изолятор.

После этого у туриста вновь измерят температуру. До момента получения результата человек будет вынужден находиться в изоляторе. Если тест на коронавирус окажется положительным, то его отправят в больницу, а родственники будут помещены на 14-дневный карантин. Россияне смогут поехать в свой отель только при отрицательном тесте.

Тело зараженного коронавирусом туриста при летальном исходе будет захоронено в Турции. Кроме того, отпуск может закончиться для туриста из РФ, если авиаперевозчик откажется от доставки умершего на родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#турция #туризм #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...