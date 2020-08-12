Турция ввела новые правила из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Приезжающие на отдых в Турцию российские туристы столкнутся с новыми правилами, введенными местными властями на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Принятые турецкими властями нововведения касаются только туристов, прибывающих в страну рейсами российских авиакомпаний. Согласно данным посольства РФ в Анкаре, россиян ждет на въезде в страну температурный контроль. Если отметка превысит 37,8 градуса, человека поместят в специальный изолятор.

После этого у туриста вновь измерят температуру. До момента получения результата человек будет вынужден находиться в изоляторе. Если тест на коронавирус окажется положительным, то его отправят в больницу, а родственники будут помещены на 14-дневный карантин. Россияне смогут поехать в свой отель только при отрицательном тесте.

Тело зараженного коронавирусом туриста при летальном исходе будет захоронено в Турции. Кроме того, отпуск может закончиться для туриста из РФ, если авиаперевозчик откажется от доставки умершего на родину.