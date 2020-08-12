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20:48   12 Августа 2020
Общество

Батюшка попросил "раба Божьего Илона" научить россиян строить ракеты

Батюшка попросил "раба Божьего Илона" научить россиян строить ракеты

Инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров отреагировал на обращение священника из Барнаула Александра Микушина к основателю Space X Илону Маску.

Батюшка заявил, что в России якобы не умеют создавать качественные ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями, так как они "падают" на Алтае, и в итоге своим токсичным топливом вредят окружающей среде. Священник имел в виду ракеты-носители "Протон".

Бугрова это обращение рассмешило. Он объяснил, что ступени тут совсем ни при чем, сообщает телеканал "360". Нужно рассматривать космическую отрасль в целом. В советское время ее создавали десятилетиями. Инженер объяснил, что любое железо, которое попадет в лес, в какой-то мере ухудшает природу.

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Автор: Руслан Неглинный
#священник #протон #микушин #пакета

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