Эколог объяснил, как пляжи Турции стали напоминать мусорные полигоны

Пляжи Турции буквально утопают в мусоре из-за халатной экологической политики властей. Поскольку огромные свалки отходов на побережьях - это результат открытия курортов для туристов, считает эколог Олег Буров.

В беседе с ФАН эколог отметил, что причиной загрязнения мусором также является отсутствие в Турции соответствующей инфраструктуры, занимающейся сбором и утилизацией отходов.

На побережье Текирдаг за четыре дня убрали 500 тонн мусора. Как рассказал мэр Текирдага Хикмет Ата, некоторые туристы даже умудряются закапывать на пляжах подгузники. Буров считает, что причиной такого поведения является недостаточная экологическая грамотность.

"Я думаю, это системная проблема. С одной стороны, должна быть социальная реклама, которой абсолютно нет. Потребляя продукт, мы не образованы, и не понимаем, что наши отходы загрязняют среду обитания. Это низкий уровень культуры и экологической грамотности. Нужно заниматься просвещением" - добавил Буров.

В заключение эколог подчеркнул, что для избежания экологической катастрофы власти Турции должны компетентно подойти к решению проблемы и в государственной системе, и в головах граждан.