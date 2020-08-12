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20:37   12 Августа 2020
Политика

Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

Источник допустил возвращение задержанных в Минске россиян до конца недели

Россиян, которых задержали в преддверии выборов в Белоруссии, в скором времени передадут России. Об этом сообщил информированный источник изданию "Интерфакс".

По словам инсайдера, задержанные возможно будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства. Произойдет это в ближайшее время. Источник предполагает, что передача задержанных пройдет до конца текущей недели. По его словам, россияне покинут столицу Белоруссии воздушным путем.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #выборы #минск #белоруссия

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