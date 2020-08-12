Предложения Кравчука показывают желание Киева отказаться от Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук неоднократно заявил о намерениях создать свободную экономическую зону в Донбассе, но переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками не проводил.

Кравчук надеется, что РФ поможет восстановить Донбасс после гражданской войны, продолжающейся с 2014 года после смены власти на Украине. При этом Киев, по его мнению, перед этим должен вернуть государственный контроль над этими областями.

Минские соглашения, предусматривающие поэтапный вывод украинских войск из Донбасса, а в дальнейшем и возвращение в территорий в украинские границы, Киев выполнять отказывается. При этом документ подписан тогда еще украинским президентом Петром Порошенко и зарегистрирован в Организации Объединенных Наций.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта объясняет, что законодательная повестка Киева пока противоречат договоренностям, заключенным в Минске.

«Украинская сторона сейчас в очередной раз демонстрирует стремление оживить переговоры – собрать совещание «нормандской четверки». Берлин и Париж с этим охотно соглашаются. Оно и понятно – этот формат «окаменел», а на нем выросло целое поколение политиков Украины, сделавших карьеру. Более того – Киев принял целый ряд законов, которые напрямую противоречат «Минску-2», но западные партнеры делают вид, будто этого не замечают», — поделился Почта мнением с «Экономикой Сегодня».

Украинские власти пытаются сохранить видимость переговоров, но теперь политические элиты Киева не уверены, нужно ли стране возвращать Донбасс. Восстановление разрушенных боевыми действиями территорий затратно с финансовой точки зрения, а «украинизироваться» русскоязычное население восточных областей Украины не слишком желает.

«По сути, все поведение Кравчука в частности и Киева в целом доказывает: Украина с трудом решает свои текущие проблемы, и Донбасс потребует огромных ресурсов, внимания, сил. По сути, отказ выполнять Минские соглашения и добиваться прогресса подтверждает давно зародившееся подозрение: политики в Киеве не заинтересованы в возвращении Донбасса. Скорее, наоборот – прикладывают максимум усилий, чтобы этого не произошло», — рассуждает политолог.

10 августа бывший член парламента Новороссии Олег Царев заявил в комментарии «Политике Сегодня», что не верит в намерения Киева, о которых говорит Кравчук: он уверен, что первый глава Украины «отделывается заявлениями, которые никому не интересны и никогда не будут воплощены в жизнь».

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что украинские власти опасаются принуждения со стороны Франции и Германии к выполнению Минских соглашений. Потенциальное европейское давление на ключевых киевских политиков может вынудить Киев начать разведение войск, но пока Минские соглашения перманентно нарушаются.

Во время очередного перемирия, объявленного 27 июля, продолжаются боевые действия — непризнанные ДНР и ЛНР обвиняют в эскалации конфликта украинскую сторону. Кроме того, Киев решил не проводить на территории Донбасса выборы в Верховную раду: это грубое нарушение условий документа, подписанного в столице Белоруссии. Президентские выборы в мае 2019 года на неподконтрольных Киеву территориях также не проводились.