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 Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии

Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии
20:30   12 Августа 2020
Политика

Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии

Египетский посол раскритиковал безответственную политику сторон в Ливии

Слухи о перспективе международного конфликта на территории Ливии прокомментировал египетский посол в России Ихаб Наср.

По его словам, для предотвращения подобного конфликта всем сторонам необходимо действовать ответственно. Он отметил, что увеличилась опасность и острота ситуации, передает ФАН.

"Я не думаю, что кто-то этого желает <...> Переброска террористов из Сирии создает угрозу безопасности и стабильности Ливии и соседних стран, в том числе Египта", — подчеркнул посол Египта в РФ.

Российский посол в Египте Георгий Борисенко заявил, что военная база РФ не появится на территории Ливии, поскольку у Москвы нет таких планов, сообщал телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#египет #ливия #борисенко #Наср

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