Прокуратура Санкт-Петербурга с начала года приняла около 80 тыс. заявлений

Всего 72,5 тыс. обращений зарегистрировано в прокуратуру Санкт-Петербурга с начала текущего года, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, заявил петербургский прокурор Сергей Литвиненко.

По его подсчетам, за первое полугодие в прокуратуру Петербурга поступило 72,5 тыс. обращений, что говорит о доверии россиян к ведомству, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Литвиненко добавил, что в общей сложности в этом году свыше 12 тыс. горожан побывали на личных приемах. Он подчеркнул, что посещения не прекращались, несмотря на ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал главную причину, благодаря которой город занял первое место в рейтинге регионов с высоким качеством жизни, сообщал телеканал "360".