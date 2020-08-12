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20:04   12 Августа 2020
Общество

В Петербурге до конца 2020 года проведут капремонт в 54 домах

В Петербурге до конца 2020 года проведут капремонт в 54 домах

Капитальный ремонт 54 многоквартирных домов проведут в Приморском районе Санкт-Петербурга до конца 2020 года. На это было выделено 396,8 млн рублей.

Ремонт будет проведен в системах теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, а также лифтов и крыш. Сейчас капитальный ремонт фасада проводят на проспекте Королева. Глава Северной столицы Александр Беглов посетил и проверил, как проходят работы.

Стоимость контракта реконструкции фасада составляет более 46 млн рублей. Работы планируется завершить 18 августа текущего года, сейчас выполнено 88%.

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Автор: Яна Либерман
#беглов #ремонт #фасад

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