Летчики на российской авиабазе Хмеймим в Сирии были награждены медалями
Российских летчиков на авиабазе Хмеймим в Сирии наградили медалями в честь Дня Военно-воздушных сил РФ. Об этом рассказал командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
Чайко вручил ведомственные медали "За воинскую доблесть" I и II степени, а также медали "За боевые отличия" 29 летчикам после выступления на торжественном построении в честь Дня ВВС РФ, сообщает Интерфакс-АВН.
Также командующий отметил, что военные летчики России провели в САР с 2015 года более 85 тысяч боевых вылетов.
Кроме того, Чайко почтил память летчиков, отдавших жизни в борьбе с терроризмом - подполковника Олега Пешкова и майора Романа Филиппова.