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20:03   12 Августа 2020
Армия

Летчики на российской авиабазе Хмеймим в Сирии были награждены медалями

Летчики на российской авиабазе Хмеймим в Сирии были награждены медалями

Российских летчиков на авиабазе Хмеймим в Сирии наградили медалями в честь Дня Военно-воздушных сил РФ. Об этом рассказал командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Чайко вручил ведомственные медали "За воинскую доблесть" I и II степени, а также медали "За боевые отличия" 29 летчикам после выступления на торжественном построении в честь Дня ВВС РФ, сообщает Интерфакс-АВН.

Также командующий отметил, что военные летчики России провели в САР с 2015 года более 85 тысяч боевых вылетов.

Кроме того, Чайко почтил память летчиков, отдавших жизни в борьбе с терроризмом - подполковника Олега Пешкова и майора Романа Филиппова.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #хмеймим #авиабаза #День ВВС

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