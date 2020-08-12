Летчики на российской авиабазе Хмеймим в Сирии были награждены медалями

Российских летчиков на авиабазе Хмеймим в Сирии наградили медалями в честь Дня Военно-воздушных сил РФ. Об этом рассказал командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Чайко вручил ведомственные медали "За воинскую доблесть" I и II степени, а также медали "За боевые отличия" 29 летчикам после выступления на торжественном построении в честь Дня ВВС РФ, сообщает Интерфакс-АВН.

Также командующий отметил, что военные летчики России провели в САР с 2015 года более 85 тысяч боевых вылетов.

Кроме того, Чайко почтил память летчиков, отдавших жизни в борьбе с терроризмом - подполковника Олега Пешкова и майора Романа Филиппова.