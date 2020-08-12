Кедми предложил России применить «израильский метод» против баз США

Военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире «Вести FM» объяснил, каким образом Россия может побороться с нарастающим международным влиянием со стороны США. Война Запада против России до сих пор не окончена, констатировал Кедми.

По мнению эксперта, дать американскому милитаризму достойный ответ Россия может только с помощью военно-политического влияния. Найти оборонный ответ на американские военные базы НАТО в Восточной Европе — в частности, Прибалтике, Польше и Румынии, — это половина дела. Россия вполне может и вовсе устранить эти базы, но «не верит» в свою мощь, считает Кедми.

«Влияние США базируется на мощи американской армии. Госдеп и руководство США заняты тем, что трансформируют это в реализацию политических интересов. Если этого комплекса не будет от начала до конца, какой толк от того, что у вас растет военная мощь? Да, она предупреждает от военной атаки против России, делает ее невозможной. Но где вторая часть, где база для политики?», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

Кедми советует российским властям брать пример с Израиля: иранских военных баз в Сирии и других государствах Ближнего Востока нет только потому, что Тель-Авив грозится уничтожить страны, размещающие опасное вооружение. Аналогично ультимативный подход он предлагает использовать Москве в диалоге с Североатлантическим альянсом и США.

«Но их не остановит ничего, кроме угрозы военной силы», — делает выводы о американской военной политике Кедми.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил о перегруппировке американских войск в Европе, чтобы приблизить их к границам России. Таким образом, американские силы будут «сдерживать» РФ.

В начале лета замминистра иностранных дел России Александр Грушко обратил внимание на частые полеты истребителей НАТО у границ страны: ВВС альянса присутствовали в Балтийском регионе, а также акваториях Черного и Баренцева морей. Как заявляли в Совфеде, Соединенные Штаты явно обостряют конфронтацию с Россией подобными разведывательными «вылазками».

Военную силу США наращивают и в Арктическом регионе, где исторически первой присутствовала Россия, а также на «восточных» фронтах: в Японии и Южной Корее. В июле Пентагон вывел свои войска из Германии и направил в Италию и Бельгию примерно двенадцать тысяч военных, еще тысяча солдат была переброшена в Польшу, на американскую базу.

О том, какую экономическую выгоду получает Вашингтон от размещения своих военных баз и насколько это устраивает союзные Америке государства, читайте в материале «Продвижение войск США к России стало экономическим маневром».