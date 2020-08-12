Беннет может составить конкуренцию Нетаньяху на выборах премьера Израиля

Экс-министр обороны Израиля Нафтали Беннет, возглавляющий правую партию "Ха-Ямин ха-Хадаш", может стать серьезным конкурентом премьера страны Биньямина Нетаньяху на возможных четвертых досрочных выборах, об этом свидетельствуют израильские опросы.

Беннет находится на втором месте после Нетаньяху в рейтинге политиков, которые лучше всего подходят для поста премьер-министра, сообщал News.ru.

Учитывая такие показатели, следует ожидать, что бывший министр обороны Израиля объявит о своей кандидатуре на должность премьера на всеобщих выборах, которые, вероятно, все-таки состоятся в четвертый раз.

Израиль обвинил сирийскую армию в попытке подрыва взрывных устройств на границе двух стран, а израильские военнослужащие атаковали военные цели Сирии, сообщал телеканал "360".