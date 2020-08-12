Беглов высоко оценил работу реабилитационного центра для инвалидов

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу Центра социальной реабилитации инвалидов в Приморском районе.

Градоначальник признал эффективность системы реабилитации инвалидов, помогающей подготовить их к самостоятельной жизни и интеграции в общество. Во время своего визита в отделения временного проживания Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Беглов отметил усилия работников учреждения, которые занимаются важным делом.

Реабилитацию в центре ежегодно проходят 73 человека, большая часть из которых — молодежь до 35 лет. В их числе люди с генетическими заболеваниями, расстройством аутистического спектра и поражением опорно-двигательного аппарата. Беглов также отметил, что подопечные центра после получения реабилитационной помощи получают возможность устроиться на работу.