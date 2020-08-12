Жителям РФ разъяснили требование о сдаче теста на COVID-19 после Турции

Российским туристам, вернувшимся после отдыха в Турции, необходимо сдать тест на COVID-19 в течение трех суток и уведомить об этом Роспотребнадзор.

Результаты необходимо сообщить, когда они будут готовы, отвечают на многочисленные вопросы многих туристов и турагентов эксперты сайта TourDom.ru.

В первую очередь необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуг - "Регистрация прибывающих в РФ". Как правило, медики сами приезжают на дом для проведения теста на коронавирусную инфекцию. Если же этого не произошло, то тест можно сделать в поликлинике бесплатно. Также россияне могут провериться на COVID-19 по прибытию в аэропортах, где запустили услугу экспресс-тестирования.

Как известно, в случае неисполнения требований российским гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей согласно 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".