Адвокат Данильченко призвала ужесточить миграционное законодательство

Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко предложила ужесточить миграционное законодательство РФ. Об этом она заявила на пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот» в среду, 12 августа.

Она напомнила о штрафных санкциях, если в компании работают мигранты, а руководство не сообщает об этом в государственные органы. Так, юрлицо может получить штраф от 250 тысяч рублей до миллиона. А физические лица — всего пять тысяч.

«Для человека, которому мигранты, например, строят дом, это не самое страшное, он может себе позволить заплатить эти деньги. Поэтому необходимо обязать работодателей [сообщать об использовании труда мигрантов] — вплоть до закрытия их предприятий. Не всегда копейкой можно уйти от противоправных действий», — говорит Данильченко.

Кроме того, эксперт предложила обратиться к иностранному опыту, где организации вызывают рабочих из других стран для выполнения конкретного задания, соответствующего их компетенции.

«Например, у компании есть на примете хороший укладчик плитки. Чтобы его вызвать, она сообщает в ту самую страну, откуда он родом, платит за него определенные деньги, содержит его на заработной плате. То есть ему предоставляется работа, которая непосредственно связана с его прямым трудом», — пояснила адвокат.

Данильченко добавила, что нельзя забывать и о проверке мигрантов на судимость.

«Мигрантам, которых сегодня очень много, нужно получать патент на территории РФ, чтобы выполнять свою работу. Однако патенты получают единицы. Поэтому важно проверять, кого мы принимаем на работу, чтобы потом не удивляться. Кого мы берем, кто эти люди? Мы не знаем, кто к нам приезжает», — заключает эксперт.

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, напротив, с коллегой не согласился:

«Россия ищет баланс интересов, и в целом он более-менее соответствует тому, что должно быть. Я не думаю, что мы должны ужесточать миграционное законодательство. Более того, мы должны легче давать российское гражданство».

24 июля 2020 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства. Изменения, в том числе, коснулись людей из Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.