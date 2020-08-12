Парламент Новой Зеландии не стали распускать из-за коронавируса

Роспуск парламента Новой Зеландии будет отложен "по крайней мере, на несколько дней" в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в государстве, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

По словам Ардерн, она не может пойти на такой шаг, поскольку есть необходимость согласования стратегических решений с парламентариями, передает "Российская газета".

Накануне Новая Зеландия в очередной раз погрузилась в карантин. Выявление четырех заболевших коронавирусом в Окленде побудило премьера оперативно восстановить жесткие ограничительные меры в этом городе и ввести запрет на поездки по всему государству.

В настоящее время все организации в Окленде, в том числе рестораны и бары, снова закрыты, а горожане могут покидать дома только в случае необходимости.