Facebook предпочел бороться со СМИ, а не с детской порнографией

Facebook сообщил, что во время вспышки COVID-19 детская порнография стала активно распространяться в Instagram. Компания не успевала своевременно удалять запрещенные материалы, поскольку модераторы работали из дома и ставили в приоритет политцензуру.

Материалы, содержащие изображения обнаженных детей, сексуальной эксплуатации, самоубийства и нанесения себе увечий, не были распознаны автоматической системой выявления и удаления неприемлемого контента. В Facebook пояснили, что специалисты непрерывно работают над усовершенствованием технологии распознавания, однако в некоторых случаях понять, что публикация содержит неприемлемый контент, может только человек. В связи с тем, что количество активных сотрудников снизилось во время пандемии, без удаления остались множество нарушающих правила материалов, пишет SkyNews.

Компания закрыла глаза на распространение детской порнографии и прочего вредоносного контента из-за вспышки COVID-19, однако ни на секунду не сбавляла обороты в вопросах политической цензуры. В апреле 2020 аккаунты Федерального агентства новостей и других российских СМИ в Facebook и Instagram были заблокированы. Причину бана, для которого не было никаких законных оснований, администрация Facebook до сих пор не огласила.

В разгар пандемии от неправомерных действий Facebook пострадало информационное агентство NewsFront, которое также столкнулось с целенаправленной кампанией против неугодных СМИ.

В мае журналист МИА "Россия сегодня" Леонид Свиридов оказался в трехдневном бане Facebook после того, как опубликовал фотографию со Знаменем Победы над Рейхстагом. Журналист уверен, что эти действия являются спланированной акцией, а не так называемым "сбоем алгоритма".