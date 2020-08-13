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15:16   13 Августа 2020
Россия

Почему россияне не хотят работать на стройках обсудили в «Патриоте»

Почему россияне не хотят работать на стройках обсудили в «Патриоте»

Депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов объяснил, почему русские не идут работать на стройку. По его мнению, россиянин попросту не готов.

«Это тяжелая работа, особенно зимой, и это не самый квалифицированный труд. Это не преподаватель в вузе, не менеджер в компании. Людям надо все в комплексе в их жизни», — сказал он на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», которая состоялась 12 августа.

Также в России отсутствует качественное профильное образование в этой специализации, считает председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Обратите внимание на ПТУ – там есть серьезные сложности. Такие училища, которые должны давать знания, чтобы работать на стройке, нужно развивать. Потому что сейчас мы видим, что приезжает большое количество мигрантов, которые в доминирующей части работают на стройке, у нас это образование снижается по объему», — добавил спикер.

Тяжелый труд или Почему россияне не хотят работать на стройке

Поэтому в нашей стране в строительной сфере работают в основном мигранты. Их заменить, конечно, можно, но это приведет к определенным проблемам в российской экономике, считает Амосов.

«Во-первых, тогда жилье будет стоить дороже. Ну и мы должны будем платить людям с российским гражданством больше, а это плохо отразится не только на строительной сфере, но и на экономике страны», — добавил политик.

Помимо этого, по словам депутата, без притока мигрантов начнется деградация России.

«Стране необходимо большое количество работающих жителей в реальном секторе. Потому что иначе другие страны будут расти, они будут решать проблему за счет привлечения трудовых ресурсов, а мы будем отставать», — продолжил он.

Однако, в этом в этом вопросе должен быть порядок, говорит Михаил Амосов. Ведь Россия влияет на внутреннюю политику соседних стран.

«Мы не должны закручивать гайки. Потому что это может в том числе аукнутся конфликтами с соседними государствами, например, Средней Азии. А мы совершенно не заинтересованы в их экономической деградации, в том, чтобы там устанавливались не светские, а исламские режимы», — объяснил политик.

Тяжелый труд или Почему россияне не хотят работать на стройке

Те деньги, которые здесь зарабатывают мигранты и посылают к себе на родину – важный экономический фактор, в том числе это фактор политической стабильности, считает Амосов.

«Если мы находимся с теми странами в дружеских отношениях, мы многое должны учитывать. Если мы вдруг им откажем в предоставлении такой работы, то для них это будет означать рост исламского радикализма в нашей стране, что потом и на нас отразится», — заключил депутат.

Ранее глава юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал, что мигранты совершают в России довольно много преступлений, в основном улично-насильственных.

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Автор: Карина Азоян
#россия #мигранты #стройка

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