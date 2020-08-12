Депутата удивило предложение легализовать в РФ бордели для мигрантов

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», не поддержал предложение легализовать бордели для мигрантов, чтобы снизить число изнасилований в РФ.

«Нельзя делать сегрегацию: одним разрешать, другим — нет. Это вообще неправильный ход мысли», — считает Амосов.

По его словам, преступность среди мигрантов на территории РФ за последние 20 лет сократилась. Действительно, проблемы есть, но, когда экономическое положение в РФ улучшается, тогда легче побеждать преступность как среди россиян, так и приезжих. Ведь преступления совершают вне зависимости от национальности.

Например, Федерация мигрантов РФ, чтобы поблагодарить иностранцев, которые отличились героическими поступками, сделала ежегодную премию «Наш Герой». Ее вручают мигрантам за выдающиеся поступки, которые они совершили на территории РФ, чтобы показать, что у героизма и взаимовыручки нет нации.

Координатор «Деловой России» Дмитрий Панов предложил узнать больше о людях, нарушающих закон, чтобы понять, что делать. По его словам, крупный бизнес не берет мигрантов на работу, потому что контракты заключают с генеральными подрядчиками, а не физическими лицами. И речь о преступности не идет.

Сейчас мигрантам очень непросто найти работу. Экономический кризис, вызванный борьбой с коронавирусной инфекцией, сказался на трудоустройстве. Вакансий стало гораздо меньше, а с 15 июня по 15 сентября иностранцы, находящиеся на территории РФ, могут работать только на основании патента.

Панов считает, что за действиями мигрантов должны следить работодатели и надзорные органы. Депутата петербургского ЗакСа также призвал думать о нормальных рыночных условиях.