Представители нелегитимного Правительства национального согласия Ливии при участии британской охранной компании Rose Barton’s провели совещание по теме массовых акций протестов местных жителей.

Руководители ПНС обратились к британской организации за помощью, поскольку митинги, которые проводят обычные граждане против произвола "правительства" Триполи, участились, пишет Федеральное агентство новостей.

Rose Barton’s - одна из крупнейших охранных организаций, которая специализируется на проведении обучения в сфере стратегической безопасности.

Ливийцы продолжают выходить на митинги против режима ПНС, требуя свержения Файеза Сарраджа и улучшения условий жизни простых жителей. Однако, боевики, подконтрольные ПНС, всякий раз применяют грубую силу и оружие, разгоняя митинги и тем самым не давая возможности гражданам выразить свое мнение.