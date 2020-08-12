Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутата удивило предложение легализовать в РФ бордели для мигрантов

Депутата удивило предложение легализовать в РФ бордели для мигрантов

Facebook предпочел бороться со СМИ, а не с детской порнографией

Facebook предпочел бороться со СМИ, а не с детской порнографией
Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

 Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах

Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах
Парламент Новой Зеландии не стали распускать из-за коронавируса

Парламент Новой Зеландии не стали распускать из-за коронавируса

 Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ

Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ
Депутата удивило предложение легализовать в РФ бордели для мигрантов

Депутата удивило предложение легализовать в РФ бордели для мигрантов

Facebook предпочел бороться со СМИ, а не с детской порнографией

Facebook предпочел бороться со СМИ, а не с детской порнографией
Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

 Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах

Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах
Парламент Новой Зеландии не стали распускать из-за коронавируса

Парламент Новой Зеландии не стали распускать из-за коронавируса

 Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ

Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ
18:32   12 Августа 2020
Армия

ПНС заручилось поддержкой Британии в разгоне митингов в Ливии

ПНС заручилось поддержкой Британии в разгоне митингов в Ливии

Представители нелегитимного Правительства национального согласия Ливии при участии британской охранной компании Rose Barton’s провели совещание по теме массовых акций протестов местных жителей.

Руководители ПНС обратились к британской организации за помощью, поскольку митинги, которые проводят обычные граждане против произвола "правительства" Триполи, участились, пишет Федеральное агентство новостей.

Rose Barton’s - одна из крупнейших охранных организаций, которая специализируется на проведении обучения в сфере стратегической безопасности.

Ливийцы продолжают выходить на митинги против режима ПНС, требуя свержения Файеза Сарраджа и улучшения условий жизни простых жителей. Однако, боевики, подконтрольные ПНС, всякий раз применяют грубую силу и оружие, разгоняя митинги и тем самым не давая возможности гражданам выразить свое мнение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#британия #ливия #митинги #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...