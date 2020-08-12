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 Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ

Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ
18:23   12 Августа 2020
Политика

Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ

Политические взгляды Лукьяновой не были причиной ее увольнения из ВШЭ

Пиар-директор Высшей школы экономики опроверг домыслы либеральных СМИ об увольнении преподавателя Елены Лукьяновой из-за ее критики поправок к Конституции России.

Сообщение об уходе Лукьяновой из ВШЭ появилось на ее странице в Facebook 11 сентября. Причиной отказа ВШЭ от ее услуг стала реструктуризация факультета права, где преподавала женщина. Однако на сайте "Открытых медиа" намеренно исказили эту информацию и заявили об увольнении Лукьяновой из-за ее политических взглядов, а также критики некоторых поправок к Конституции. Новость подхватило и издание Znak.

Пиар-директор ВШЭ Андрей Лавров позднее подтвердил сообщения о реструктуризации факультетов учебного заведения, сообщил "ПолитЭксперт". Всех преподавателей, с кем был заключен срочный контракт, уведомили о прекращении сотрудничества. В последние годы Лукьянова признавалась лучшим преподавателем факультета права ВШЭ. По словам Лаврова, не исключено, что она может получить предложение о заключении нового контракта.

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Автор: Яна Либерман
#увольнение #вшэ #лукьянова

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