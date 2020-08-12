Путин обсудил в ходе телефонного разговора с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, разговор был инициирован французской стороной. Помимо ситуации в Белоруссии, Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и дали позитивную оценку мерам по усилению режима прекращения огня, подписанным Трехсторонней контактной группой в Минске.

Также лидеры обговорили обстановку в Ливане, обратив внимание на помощь пострадавшим жителям Бейрута после мощного взрыва в порту. Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Франции на юго-западе Нигера.