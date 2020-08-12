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17:53   12 Августа 2020
Происшествия

Белорусскому ОМОНу запретили применять силу к журналистам на протестах

Белорусскому ОМОНу запретили применять силу к журналистам на протестах

Глава МВД Белоруссии взял на личный контроль вопрос безопасности журналистов во время незаконных протестов в стране. Юрий Караев поручил силовикам не задерживать журналистов.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев призвал сотрудников СМИ не рисковать собой во время беспорядков. Представителям силовых структур он запретил "трогать" журналистов, если они не становятся между стражами правопорядка и протестующими.

Протесты в Белоруссии подавляют силовики с 9 августа после победы на выборах президента республики Александра Лукашенко. Сообщалось об одном погибшем в результате беспорядков, мужчина хотел бросить в правоохранителей взрывное устройство, которое сработало у него в руке.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #мвд #силовики #журналисты

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