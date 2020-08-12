Литва, Латвия и Польша планируют помочь разрешению кризиса в Белоруссии

Польша, Латвия и Литва подготовили план, как можно разрешить кризис в Белоруссии. Об этом информировал литовский президент Гитанас Науседа.

Некоторое время назад в Литву прибыла главная конкурентка действующего президента Белоруссии Светлана Тихановская, а также глава ее избирательного штаба Мария Мороз. Правительство страны выдало им годовые национальные визы. Ранее Науседа обозначил, что готов предоставить Тихановской и членам ее семьи убежище.

В тот же день правительство государства сообщило о намерениях ввести санкционные меры в отношении сотни должностных лиц Белоруссии. В список могут войти лица, которые несут ответственность за фальсификацию итогов голосования и аресты митингующих. В качестве предложения в литовском МИД прозвучала идея запретить членам черного списка въезжать на территорию страны. Науседа провел телефонные переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и лидером Евросовета Шарлем Мишелем, после чего было принято решение созвать чрезвычайный саммит ЕС для обсуждения ситуации в Белоруссии.