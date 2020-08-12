Панов назвал условие для большей поддержки отечественных фармпредприятий

Координатор «Деловой России» Дмитрий Панов сообщил, что фармацевтические компании получают государственную поддержку, поэтому страна производит отечественные лекарства. Однако РФ может перестать зависеть от закупки иностранных лекарств, если окончательно решит вопрос с импортозамещением.

«Если в этом вопросе будет поставлена точка, несмотря на разные эмоциональные против, все фармпредприятий получат еще больше поддержки», — считает Панов.

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи, прошла государственную регистрацию в Минздраве. В ходе клинических испытаний вакцина доказала свою эффективность и безопасность. pic.twitter.com/PM87gHnGEM — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 11, 2020

Координатор «Деловой России», выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», отметил, что РФ реинкарнирует опыт, который был всегда. По его словам, Россия считается медицински развитой страной. Отечественные лекарства покупают за рубежом. Сейчас страны ищут устойчивую вакцину от коронавирусной инфекции, поэтому тратят колоссальные деньги.

«Нужно сосредоточиться на жизнях людей, а не кто станет первым. Надо сделать как можно опытов, чтобы исключить побочные эффекты», — подчеркнул Панов.

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов добавил, что российская фармацевтическая отрасль получала иностранные лекарства в рамках кооперации с другими государствами. Теперь РФ поддерживает отечественные предприятия, но, если нужно, тогда надо покупать и иностранные лекарства.