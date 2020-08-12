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17:42   12 Августа 2020
Общество

Россиянам посоветовали не "играть в лотерею" с COVID-19 в Турции

Россиянам посоветовали не "играть в лотерею" с COVID-19 в Турции

Российские туристы "играют в лотерею" с коронавирусом, когда выбирают для проведения отпуска курорты в Турции. Об этом заявил главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

Осташко отметил, что в данный момент в Турции сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка. По его мнению, граждане РФ не осознают до конца всей опасности отдыха на турецких курортах, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что около 9 тысяч российских граждан направились в Турцию из аэропорта Шереметьево после открытия авиасообщения между странами.

Но по словам Осташко, сейчас еще рано путешествовать за границей, поскольку риск застрять на карантине в чужой стране очень велик. Также он добавил, что вскоре в РФ начнется вакцинация и тогда отпуск за рубежом не будет представлять такой опасности.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #туризм #осташко #COVID-19

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