Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, выходя из соглашений, подписанные на базе Содружества Независимых Государств, продолжает идти курсом своего предшественника Петра Порошенко.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентство «Экономика сегодня» высказал политолог Богдан Беспалько, отметив, что Зеленский делает свои публичные заявления в более мягкой манере, чем Порошенко, однако его внешняя политика ничем не отличается.

«У Украины странный статус в СНГ. Киев позиционируется в качестве основателя СНГ, но никогда не был постоянным участником данной организации, — отмечает эксперт. — Единственный вывод, который можно сделать из решения Украины по выходу из этих двух соглашений заключается в том, что Зеленский продолжает политику Порошенко по разрыву связей с Россией».

При этом политолог добавил, что все происходящее, очевидно делается в интересах какой-то третьей стороны, а не Украины, и преследует цель максимизировать убытки России от расторжения двухстороннего российско-украинского сотрудничества.

Большинство заключенных по СНГ соглашений пока еще продолжают действовать, так как Киев заинтересован в сотрудничестве с другими государствами на этой платформе. Внутри содружества были подписаны договора, регулирующие многие базовые моменты, поэтому без убытков Украина не смогла бы отказаться от сложившейся внутри СНГ огромной документальной базы.

Украинские власти, хоть они и не отличаются рациональностью, все же не спешат отказываться от всех заключенных договоренностей, но в политике Зеленского относительно России или СНГ можно не ждать каких-то улучшений.