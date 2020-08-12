Амосов назвал Петербург столицей фармацевтики

Петербург — столица фармацевтической отрасли. Такое мнение высказал депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«К этому есть предпосылки, Петербург — приморский город с зарубежными связями. Официальная линия наших властей — поощрять фармацевтический кластер города. У нас создана качественная деловая площадка для активности в этой сфере. Например, промзона "Новая Орловская", там несколько фармпредприятий», — сказал он.

Депутат отметил, что Россия уже привыкла импортировать препараты, но сейчас может производить собственные лекарства, не уступающие по качеству западным.

«Не лучшее наследие советского времени, что многие лекарства в рамках кооперации с восточно-европейскими странами мы получали из-за рубежа. Но сейчас мы на правильном пути в целом, как страна: у нас есть люди, которые занимаются и разработкой, и их производством. Помимо этого, последовательно проводится на самых разных уровнях курс поддержки наших фармацевтических предприятий», — отметил депутат.

Прежде всего речь идет о поставках на отечественный рынок. Но это не означает, что Россия должна полностью отказываться от зарубежных препаратов, считает депутат.

«Здесь очень важно избежать "эффекта окукливания" – нельзя замкнуться в собственной скорлупе. Если нужно, можно покупать иностранные лекарства. Но, если мы понимаем, что наша наука дает возможность сделать что-то по-другому, за счет собственных ресурсов – нужно это сделать», — высказал свое мнение политик.

Амосов также добавил, что если бы Россия не производила собственные препараты, то в нынешний период пандемии нам бы пришлось стоять в очереди за «чужой» вакциной.

«Нам бы ее просто так не отдали, мы бы получили ее позже немцев, японцев и других. Повторилась бы "война" за маски», — заключил политик.

Ранее Михаил Амосов заявил, что вакцина от коронавируса, которая будет применяться в нашей стране, должна быть качественной, поэтому будет проведена большая апробация при участии медиков, учителей и других категорий граждан.