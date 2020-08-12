Меры против «антипрививочников» обсудили в «Патриоте»

Пандемия коронавируса обнажила проблему так называемых «антипрививочников» — людей, которые выступают против любых видов вакцинации. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый восьмой россиянин не видит смысла в прививках.

Участники пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, как стоит бороться с противниками вакцинации на фоне того, что прививки от коронавируса скоро сможет сделать абсолютно бесплатно любой россиянин.

«Проблема COVID-диссидентов сейчас особенно заметна. В первую очередь, бороться с этим нужно с помощью популяризации. Когда есть люди, которые активно выступают против прививок и навязывают свою точку зрения другим людям, им нужно противопоставлять все больше и больше общественного мнения о необходимости вакцинаций. Нужно объяснять, почему это нужно, почему это важно», — заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов согласился с коллегой. Народный избранник вспомнил слова матери, которая работала педиатром: люди, выступающие против прививок, просто не разбираются в сути дела.

«Все профессиональные медики понимают, что вакцинация – это правильно. Человечество дожило до ХХI века благодаря всевозможным вакцинам. И благодаря им мы избавились или, как минимум, отодвинули подальше огромное количество болезней. Для меня здесь вопросов нет, вакцинация нужна. Но заставлять насильно никого не нужно», — уверен Амосов.

Более важный вопрос в том, обратил внимание депутат, что большинство родителей боятся вести своих детей на прививки из-за ряда несчастных случаев. Все причины подобных инцидентов нужно подробно разъяснять, чтобы мамы и папы не освобождали своих отпрысков от вакцинации, ставя под удар их здоровье.

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что главная проблема «антипрививочников» не в том, что они жертвуют своим здоровьем, а в опасности для окружающих. Отказ от вакцинации снижает общую способность людей противостоять опасным заболеваниям.

«Когда кто-то отказывается от прививок, популяционная защита огромного числа людей снижается. В конечном итоге, это может привести к "возрождению" заболеваний, которые уже давно отступили. Это, в первую очередь, оспа, корь и другие опасные болезни. <…> У меня трое детей, все делали прививки. Это необходимо, куда деваться. Вакцинация имеет существенные преимущества, а недостатки можно найти всегда и во всем», — добавил Суслов.

Специалист согласился со спикерами «Патриота», что с COVID-диссидентами нужно проводить работу и подробно разъяснять необходимость вакцинации.

Первая в мире вакцина от коронавируса создана в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже зарегистрирована и находится на последнем этапе испытаний: если он пройдет успешно, начнется массовое производство. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.

Сейчас коронавирусом заражено 20,5 миллиона человек по всему миру. «Политика Сегодня» уже писала, как Запад отреагировал на появление российской вакцины. Критику из-за океана министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил страхом конкуренции.