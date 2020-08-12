Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в ближайшие дни

Предположительно, авиасообщение России с Республикой Казахстан возобновится с 17 августа, сообщается в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Кроме Российской Федерации, авиаперелеты возобновятся с Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом и Украиной. Возобновление будет происходить поэтапно.

Международные авиаперевозки будут осуществляться с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана. На данный момент, однако, неизвестно сколько рейсов и по каким маршрутам будет выполняться. Плотность авиаперелетов будет зависеть от их востребованности, передает Пятый канал.