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16:55   12 Августа 2020
Общество

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в ближайшие дни

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в ближайшие дни

Предположительно, авиасообщение России с Республикой Казахстан возобновится с 17 августа, сообщается в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Кроме Российской Федерации, авиаперелеты возобновятся с Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом и Украиной. Возобновление будет происходить поэтапно.

Международные авиаперевозки будут осуществляться с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана. На данный момент, однако, неизвестно сколько рейсов и по каким маршрутам будет выполняться. Плотность авиаперелетов будет зависеть от их востребованности, передает Пятый канал.

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Автор: Яна Либерман
#россия #казахстан #авиасообщение

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