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16:52   12 Августа 2020
Политика

Сергей Цеков: реализовать беспорядки в РФ по примеру Бейрута невозможно

Сергей Цеков: реализовать беспорядки в РФ по примеру Бейрута невозможно

Антиправительственные акции, сопровождаемые насилием, — это неправильный метод решения вопросов, заявил сенатор Сергей Цеков.

Собеседник издания iReactor дал оценку ситуации в Ливане после взрыва в бейрутском порту. Антиправительственные акции возобновились в столице 11 августа. Сергей Цеков заявил, что несогласованные мероприятия не помогут в решении глобальных вопросов. Сенатор не исключил, что к организации беспорядков в Ливане могут быть причастны США.

"Американцы — известные провокаторы в очень многих странах мира", — заявил член Совфеда.

Собеседник iReactor уверен, что бейрутский сценарий не может повториться в РФ, так как граждане страны хорошо знакомы с правовыми вопросами и альтернативными методами решения вопросов. В частности, для этого существуют выборы, резюмировал Цеков.

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Автор: Илья Романович
#беспорядки #ливан #бейрут

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