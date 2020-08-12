Сергей Цеков: реализовать беспорядки в РФ по примеру Бейрута невозможно

Антиправительственные акции, сопровождаемые насилием, — это неправильный метод решения вопросов, заявил сенатор Сергей Цеков.

Собеседник издания iReactor дал оценку ситуации в Ливане после взрыва в бейрутском порту. Антиправительственные акции возобновились в столице 11 августа. Сергей Цеков заявил, что несогласованные мероприятия не помогут в решении глобальных вопросов. Сенатор не исключил, что к организации беспорядков в Ливане могут быть причастны США.

"Американцы — известные провокаторы в очень многих странах мира", — заявил член Совфеда.

Собеседник iReactor уверен, что бейрутский сценарий не может повториться в РФ, так как граждане страны хорошо знакомы с правовыми вопросами и альтернативными методами решения вопросов. В частности, для этого существуют выборы, резюмировал Цеков.