TikTok дотанцевался до крупных штрафов

Популярное приложение для коротких видео TikTok обвинили в слежке за миллионами пользователей. Как сообщает издание The Wall Street Journal, социальная сеть больше года обходила защиту конфиденциальности Google, собирая уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств операционной системы Android.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев заметил, что охотой за персональными данными грешат не только крупные игроки рынка, но и небольшие IT-компании.

«Дело в том, что эти данные представляют коммерческий, в первую очередь, рекламный интерес для более четкого таргетирования возможных товаров и услуг. В связи с этим получается такой дополнительный приработок в дополнение к доходам от рекламы, как для крупных платформ. И пользователи обычно об этом узнают только в том случае, если это каким-то образом случайно попадет в ту же прессу», — объяснил Парфентьев в разговоре с "Политикой Сегодня".

Из прессы пользователи TikTok узнали, что компания собирала данные без их ведома при помощи цифровой лазейки. В 2015 году Google Play наложил запрет на получение MAC-адресов — специальных идентификаторов, присваиваемых каждым устройствам, однако социальная сеть воспользовалась уязвимостью в системе и скрывала слежку с помощью дополнительного шифрования на протяжении 15 месяцев.

Урван Парфентьев не сомневается, что видеохостингу TikTok придется взять на себя ответственность за утечку сведений о пользователях.

«Нарушение конфиденциальности на лицо. В общем-то даже уловки юридического характера по типу вставить что-то подобное в пользовательские соглашения на практике не срабатывают. Здесь не были соблюдены либо условия осознанности, либо добровольности, то есть согласия на подобную обработку своих персональных данных или сведений, относимых к тайне личной жизни», — подчеркивает эксперт.

TikTok skirted a privacy safeguard in Google’s Android operating system to collect unique identifiers from millions of mobile devices, data that allows the app to track users online without allowing them to opt out, a WSJ analysis has found https://t.co/gcYGmih6a5 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 12, 2020

Эксперт допустил, что штраф за нарушение условий конфиденциальности будет зависеть от размера компании-оператора персональных данных. Подобные санкции иллюстрирует европейская практика.

«Если мы возьмем ту же самую Европу, то максимальные санкции от GDPR (General Data Protection Regulation) известны: 20 миллионов евро или 4% от годового оборота в зависимости от того, что больше. Сейчас в США действует CCPA (California Consumer Privacy Act), который во многом в этом плане копирует GDPR и прямо направлен на пресечение подобных ухищрений», — рассказывает аналитик.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал два указа о борьбе с угрозами, исходящими от приложений TikTok и WeChat, разработанных китайскими корпорациями. По словам американского лидера, их распространение на территории Америки «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны.

О политизации интернета в угоду различных государств высказывался замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей», — сказал он в среду на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.

Справка ПС

General Data Protection Regulation («Генеральный регламент по защите персональных данных»). Вступил в силу 25 мая 2018 года во всех государствах-членах Европейского Союза.

California Consumer Privacy Act («Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей»). В полную силу вступил 1 января 2020 года. Один из самых широких законодательных актов, принятых для укрепления конфиденциальности потребителей. Согласно закону, за каждое умышленное нарушение полагается штраф до $7500 и $2500 за каждое непреднамеренное.