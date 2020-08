TikTok дотанцевался до крупных штрафов

Популярное приложение для коротких видео TikTok обвинили в слежке за миллионами пользователей. Как сообщает издание The Wall Street Journal, социальная сеть больше года обходила защиту конфиденциальности Google, собирая уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств операционной системы Android.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев заметил, что охотой за персональными данными грешат не только крупные игроки рынка, но и небольшие IT-компании.

Из прессы пользователи TikTok узнали, что компания собирала данные без их ведома при помощи цифровой лазейки. В 2015 году Google Play наложил запрет на получение MAC-адресов — специальных идентификаторов, присваиваемых каждым устройствам, однако социальная сеть воспользовалась уязвимостью в системе и скрывала слежку с помощью дополнительного шифрования на протяжении 15 месяцев.

Урван Парфентьев не сомневается, что видеохостингу TikTok придется взять на себя ответственность за утечку сведений о пользователях.

TikTok skirted a privacy safeguard in Google’s Android operating system to collect unique identifiers from millions of mobile devices, data that allows the app to track users online without allowing them to opt out, a WSJ analysis has found https://t.co/gcYGmih6a5