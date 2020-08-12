В России создают новое семейство дизельных двигателей

Разработкой нового семейства высокооборотных дизельных двигателей занимается Уральский дизель-моторный завод, в то время, как в Санкт-Петербурге Центр компетенций НТИ СПбПУ занимается проектирование двигателя на основе технологии разработки «цифровых двойников».

Об этом, ссылаясь на сообщение пресс-службы Санкт-Петербургского Политехнического университета рассказывает издание Korabel.ru.

«Цифровой двойник» (ЦД) представляет собой систему взаимосвязанных высокоадекватных цифровых моделей изделия, технологических и производственных процессов, эксплуатационных режимов, ключевыми параметрами которых можно полностью управлять в виртуальной среде», — сообщает по этому поводу агентство ТАСС.

Как рассказал руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков, в настоящее время, в условиях глобальной конкуренции, когда производство крупных мировых компаний давно налажено, в том числе и цифровое производство, центр тяжести сместился на этап проектирования.

Россия, по его словам, в этом плане пока отстает, но в области разработки «цифровых двойников» на этапе проектирования, мы во многом опережаем остальной мир.

«Это валидированные математические модели, которые, обладая предсказательным потенциалом, позволяют с высокой достоверностью прогнозировать поведение конструкции, оборудования или машины на всех этапах ее жизненного цикла, а также управлять этим поведением», — объяснил Боровков.

При этом издание отмечает, что новые многоцелевые дизельные двигатели, разработкой которых занимается УДМЗ, будут использоваться в большегрузных автомобилях, в судостроении, и даже для железнодорожного транспорта.

Разработка целой линейки высокооборотных дизельных двигателей, представляет собой сложнейшую работу, во всем мире их производит лишь несколько компаний.

«На разработку нового образца, его испытания и запуск в производство обычно уходит 3–5 лет, — сообщает Korabel.ru. — Однако современный высококонкурентный рынок диктует все более жесткие требования к качеству высоконагруженных механизмов, к сокращению времени и себестоимости их разработки».

Именно поэтому Уральский дизель-моторный завод, стремясь ускорить выпуск новой линейки двигателей и укрепить свои позиции на рынке, и решил впервые в своей истории прибегнуть к использованию технологии «цифровых двойников».