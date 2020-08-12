Милиционерам пришлось стрелять по агрессивным гражданам в Бресте

Правоохранителям Бреста пришлось стрелять в агрессивных граждан в целях обороны, сообщило МВД Белоруссии.

Группа агрессивных хулиганов напала на сотрудников милиции в Бресте. Предупредительные выстрелы не остановили дебоширов. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие на поражение для защиты своих жизней. Один из нападавших получил ранение.

Активисты 11 августа столкнулись с ОМОНом в Бресте. Протесты длились до глубокой ночи. Правоохранители перекрыли улицы и дорожное движение в городе.

Медики Белоруссии за минувшие сутки госпитализировали 51 человека с травмами, полученными в ходе беспорядков, сообщает Минздрав республики. Ведомство утверждает, что погибших во время акций не было.