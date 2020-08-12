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16:20   12 Августа 2020
Общество

Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах

Журнал Esquire продвигает фейковые статьи о белорусских протестах

Белорусский оппозиционный канал Nexta неожиданно рекламировало издание "Esquire Россия", рассказал журналист Александр Малькевич. Nexta транслирует радикальное мнение о протестах в Минске и вбрасывает фейки о вмешательстве российского ОМОНа.

Издание Esquire в России осветило деятельность Nexta с позиции "гражданского активизма", сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он подчеркнул, что оппозиционный канал Nexta имеет скрытые источники финансирования, а его редакторы живут за границей.

Малькевич заметил, что Telegram-канал Nexta предпринял грамотную пиар-кампанию в интернете для привлечения сторонников. Журнал "Esquire Россия" оказал поддержку коллегами и разместил один из рекламных постов, передает Федеральное агентство новостей.

Nexta активно занимается вбросами о якобы участии российского спецназа в разгоне протестующих в Белоруссии, напомнил журналист.

"Интеллигенция упивается возможностью показать кукиш власти, не понимая, что за ними тоже придут", — пояснил Малькевич.

Российское СМИ, публикуя рекламу Nexta, не учитывает, что руководители издания находятся за пределами страны, внося раздор в политический строй государства, заметил политолог.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #сми #протесты #фейки

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