Лукашенко рассказал, что большинство протестующих составляют безработные

Большая часть протестующих в Белоруссии — безработные граждане. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко.

Кроме того, некоторые участвующие в протестах люди имеют криминальное прошлое, отметил белорусский лидер. Лукашенко предупредил и "обуржуазившихся" белорусов. Президент призвал обеспечить людей работой, а также проявлять в этом вопросе честность и порядочность, сообщает БелТА.

В среду Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам Белоруссии. Одной из главных тем мероприятия являлись белорусские протесты, которые начались после президентских выборов.