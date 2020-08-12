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16:17   12 Августа 2020
Политика

Лукашенко рассказал, что большинство протестующих составляют безработные

Лукашенко рассказал, что большинство протестующих составляют безработные

Большая часть протестующих в Белоруссии — безработные граждане. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко.

Кроме того, некоторые участвующие в протестах люди имеют криминальное прошлое, отметил белорусский лидер. Лукашенко предупредил и "обуржуазившихся" белорусов. Президент призвал обеспечить людей работой, а также проявлять в этом вопросе честность и порядочность, сообщает БелТА.

В среду Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам Белоруссии. Одной из главных тем мероприятия являлись белорусские протесты, которые начались после президентских выборов.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #протесты

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