Мураховский ответил на обвинения американцев в адрес МиГ-35

Американцам, раскритиковавшим российский истребитель МиГ-35, который является результатом глубокой модернизации самолета МиГ-29, лучше обратить внимание на то, что происходит в авиации США, где бесконечно модифицируется бомбардировщик В-52 и древний истребитель F-15.

Так эмоционально на публикацию американского издания The Drive, где эксперты сравнили МиГ-35 с дохлой уткой, откликнулся главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Напомним, истребитель МиГ-35 был впервые представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС 2017, то есть около четырех лет назад, и тогда интерес к его закупке проявили Индия и Египет.

По словам военного эксперта, если американцы делают вывод, что Россия может производить лишь «старье», на основании того факта, что МиГ-35 – это модифицированная версия более раннего истребителя МИГ-29, то что же они скажут тогда о происходящем в их собственных ВВС.

«Если автор обратит свой взор на США, то увидит аналогичную картину по той же авиации. Например, продолжение закупок древнего истребителя F-15 в его модификациях. Или продолжение бесконечных модификаций бомбардировщика В-52, который летает с конца 50-х годов — на всякий случай», — напомнил Мураховский.

При этом эксперт обратил внимание на возможности МиГ-35, который, являясь однодвигательным самолетом – сравнительно простым, недорогим в эксплуатации, неплохо вооруженным и очень надежным – выпадает из ниши легких истребителей. Этот самолет нацелен на борьбу в воздухе. Он будет, по сути, выполнять тот же функционал, что и Су-35, при более низкой стоимости, подчеркнул Мураховский. А также, по словам, эксперта, этот самолет не исчерпал и свой экспортный потенциал.