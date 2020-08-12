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16:08   12 Августа 2020
Политика

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети, поэтому нужно полностью переходить на отечественные сайты, об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, зарубежные интернет-ресурсы уже не вызывают доверия, а российские продолжают развиваться и составляют конкуренцию не только на внутреннем, но и на иностранном рынке.

"Есть много преступлений, совершаемых в интернет-пространстве. И совершаются они еще и потому, что эта сфера недостаточно отрегулирована законом, в отличие от реальной жизни", — напомнил Шаповалов в беседе со "Слово и дело".

Как отметил политолог, сейчас Россия имеет достаточно потенциала, чтобы быть одним из лидеров в сфере IT — это касается и российских соцсетей. Также есть возможность создавать эффективную защиту, говорит он. Шаповалов также обратил внимание, что у России уже сейчас есть свои сервисы, которые не зависят от США и не подчиняются законодательству другой страны. В пример он привел "Яндекс" и Telegram.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #шаповалов #рунет

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