Истребитель Су-57 назвали недостойным конкурентом американского F-35

Эксперты западного издания The National Interest усомнились, что российские истребители пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник»), которые разрабатывает концерн «Сухой», смогут составить достойную конкуренцию американским истребителям-невидимкам F-35 «Молния II». На Западе считают, что попытки России превзойти машины американской компании Lockheed Martin не увенчаются успехом.

«Российские истребители-невидимки впечатляют, но американские остаются на вершине. <…> Самой большой загадкой, связанной с Су-57, остается вопрос, сможет ли российская авиационная промышленность произвести достаточное количество истребителей необходимой надежности, чтобы оказать значительное стратегическое воздействие? Ответ остается очень сомнительным», — сообщает The National Interest.

Главным аргументом западных специалистов остается то, что компания Lockheed Martin произвела уже 171 истребитель F-35, а «Сухой» все еще корпит над разработкой и улучшением характеристик Су-57. Американские военные аналитики остановились на данном российском истребителе, как главном претенденте на соперничество с невидимками США.

Позиция американского издания выражается в превознесении собственной военной «продукции» без учета ее недостатков, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков. Специалист рассказал «Политике Сегодня», что в полной мере оценить истребители можно лишь в условиях боевых действий. Однако первичные характеристики уже говорят о превосходстве российских Су-57.

«Для начала, у F-35 всего один двигатель. У Су-57 их два. Также американский стелс-истребитель очень сильно зависит от электроники, то есть любой незначительный сбой в работе какой-то отдельной системы приведет к поломке всей аппаратуры. Плюс к этому проблемы с кислородным обеспечением пилота, которые проявились в апреле 2019 года», — заявил Калмыков.

Технические недоработки уже стоили жизни пилота. Так, 9 апреля 2020 года американский F-35A под управлением 41-летнего майора Акиноми Хосоми пропал с радаров ВВС Японии. Спустя месяц поисков аварийно-спасательные службы обнаружили обломки истребителя у острова Хонсю. В ходе расследования инцидента основной версией называлась потеря управления из-за кислородного голодания. В результате чего Хосоми даже не попытался катапультироваться, когда F-35 на скорости около 1100 километров в час вошел в воду.

Военный эксперт обратил внимание, что представители Пентагона официально признавали многочисленные недоработки и минусы самолета-невидимки. В январе 2020 года агентство Bloomberg со ссылкой на отчет ведомства писало, что усилия, направленные на повышение надежности F-35, застопорились из-за многочисленных проблем. Из всего числа произведенных истребителей к полноценным боевым действиям была готова лишь половина.

«Су-57 пока не вошел в серийное производство, но уже видно, что по совокупности всех критериев этот самолет на порядок выше F-35. И перспектив у него намного больше. Это еще несмотря на то, что американский стелс уже производится и даже поставляется в другие страны. А нас самолет только испытывают», — добавил Калмыков.

Су-57 успешно сдал выпускной экзамен в боевых условиях. В ноябре 2018 года Минобороны РФ опубликовало кадры работы перспективных авиационных комплексов в Сирии. Двигатель на время летных испытаний новейший российский самолет-невидимка позаимствовал от своего предшественника — многоцелевого и сверхманевренного истребителя Су-35. При запуске в серийное производство Су-57 будут сходить с конвейера уже с другим двигателем, изготовленным специально для этой модели.

Известно, что это будет двигатель пятого поколения, загадочно именуемый «изделие 30». Реактивный агрегат управляется автоматикой, которая значительно упростит работу летчика. Вдобавок его конструкция делает самолет менее заметным для радиолокационных и инфракрасных систем наблюдения.

Су-57 обладает еще одним весомым преимуществом перед F-35 — бортовой радиолокационной станцией (РЛС). Она позволяет летчику оценивать обстановку в сфере, что находится вокруг его самолета. К тому же у истребителя есть функция «второй пилот», которая облегчает летчику управление машиной и позволяет сосредоточиться на цели.

Многофункциональный истребитель Су-57 сможет уничтожать все виды воздушных целей в ближних и дальних боях, а также поражать наземные и надводные цели противника. Истребитель умеет преодолевать системы ПВО и осуществлять мониторинг воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил о закупке Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57. Боевые машины поступят на вооружение воздушных полков до 2028 года. Контракт, по данным издания «Коммерсант», оценивался в 170 миллиардов рублей и гарантировал полную загрузку авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.