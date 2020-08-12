Создателей системы распознавания лиц заподозрили в профанации

Инженеры Новосибирского государственного технического университета усовершенствовали систему распознавания лиц. Теперь она может узнавать людей в защитных масках, что особенно актуально в период пандемии. Чтобы определить личность, система фиксирует ту часть лица, которая не скрыта под маской, и сравнивает ее с биометрической базой данных.

«Новая версия алгоритма позволяет пропускать до 30 – 40 человек в минуту через турникет: нет необходимости специально останавливаться перед камерой. Скорость прохода будет зависеть только от пропускной способности турникетов», — рассказал инженер лаборатории компьютерного зрения и дополненной реальности Егор Бухамер.

Разработчик отметил, что такая система не требует дорогостоящего оборудования и ее можно запустить даже на обычном компьютере. Разработкой могут заинтересоваться предприятия с пропускным режимом.

Ведущий аналитик ГК «Финам», доктор технических наук Леонид Делицын объяснил «Политике Сегодня», что распознавание лиц напрямую связано с нейронной сетью, которая поддается машинной дрессировке.

«Они ее как собаку тренируют на вход: когда проходит определенный человек, говорят: "Иванов, Иванов", а потом — "не Иванов, не Иванов". И если потом она угадывает, они ее поощряют, — и наказывают, когда не угадывает. Поощрение и наказание происходит в виде подстройки определенных технических параметров. Видимо, у них получились обнадеживающие результаты, которые достаточно часто правильно определили Иванова, но насколько часто, мы не знаем», — сказал он.

По мнению эксперта, чтобы заявлять об усовершенствовании системы, в первую очередь необходимо убедиться, что алгоритмы распознавания дают высокую точность.

«Классифицировать какой-то набор людей — вы это или не вы — можно разными способами. Вопрос: с какой точностью? Они, конечно, усовершенствовали, но больше выглядит будто они притворились, что у них есть метод, а будут определять наугад. Например, вы мне даете 50 своих фотографий и 50 чужих. И я в половине определяю правильно, в половине ошибаюсь», — добавил аналитик.

Причем такие системы распознавания должны давать два вида высокой точности.

«Во-первых, они не должны принять вас, например, за меня. То есть когда дают вашу фотографию, они не должны говорить, что это я. Во-вторых, когда дают не вашу фотографию, они не должны говорить, что это вы», — объяснил Делицын.

Ошибки в системе распознавания лиц чреваты негативными последствиями, говорит эксперт. Даже если речь идет об обычных предприятиях и компаниях.