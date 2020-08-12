Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности из-за участившихся протестов в стране после президентских выборов.

Лукашенко указал, что самыми важными задачами для властей Белоруссии остаются — обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя, а также поддержка нормального функционирования страны.

Во время совещания Лукашенко также обсудил вопросы, затрагивающие идеологию Белоруссии, кадровую политику и работу СМИ.

Выборы белорусского президента прошли в республике 9 августа. Согласно официальной информации ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская, набравшая 9,9% голосов.