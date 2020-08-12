Гришаков: на мигрантов в РФ приходится большая доля уличной преступности

Мигранты совершают в России довольно много преступлений, в основном улично-насильственных. Об этом в среду, 12 августа, в ходе прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Нужны ли России трудовые мигранты?» рассказал глава юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

«Мигранты – это уличная преступность. Большая доля приходится на мигрантов. Во многом из-за того, что они не местные, из-за социального положения. Насилие, разбои, грабежи. Это связано с тем, что они думают: мы все на одно лицо, нас никто не опознает», — сообщил эксперт.

Также он отметил, что чаще всего мигранты совершают подобные преступления неподалеку от того места, где они живут. Раньше, когда на улицах не было камер наблюдения, раскрыть такие преступления было очень сложно, так как не каждый россиянин может описать внешность мигранта. Сейчас в этом плане, по словам Гришакова, стало легче, однако остаются и сложности. Например, когда за задержанного «иностранца» вступается вся диаспора, пытается его отбить у полиции или нанимает адвокатов.

Ситуации, когда задержанного мигранта пытаются прямо на месте обелить члены его диаспоры, по словам Гришакова, могут происходить, например, на рынке, которую они считают «своей территорией» и чувствуют там полную поддержку и безнаказанность.

«Есть разделение, например, грузины что-то крадут, армяне строят, азербайджанцы продают на рынке. Все это условно, — рассказал участник дискуссии. — Я знаком с этим случаем (когда диаспора отбила у полиции задержанного), там собралась этническая группа, работавшая на этом рынке. Если торговали образно азербайджанцы, то погрузку делали таджики. Действительно, те, кто торговал – не лезли».

Раньше после подобных случаев участники нападения на полицейских, в большинстве даже не несли ответственность, но сейчас, когда есть видеозаписи хорошего качества, можно опознать многих, если браться за это дело по совести, а не спустя рукава, заключил полицейский.