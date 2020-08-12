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15:40   12 Августа 2020
Общество

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Производство вакцины от COVID-19 начнется в течение двух недель на заводе "Биннофарм" в Зеленограде, рассказал директор производственной площадки Алексей Лысенко.

Фото и видео с производства опубликовал телеканал "360". В кадр попали упаковочная автоматическая линия и машина, распределяющая ампулы в блистеры. Завод в Зеленограде будет производить препарат от инфекции только для РФ. Производство вакцины будет вестись и в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Другие страны по-разному отреагировали на эту новость, кто-то был очень рад успехам России, а кто-то усомнился в эффективности препарата.

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Автор: Кристина Мокроусова
#производство #вакцина #коронавирус

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