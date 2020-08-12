Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

 Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде
Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

 Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины

Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины
Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

 Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране

Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране
Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

 Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде
Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

 Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины

Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины
Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

 Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране

Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране
15:32   12 Августа 2020
Общество

Программа реновации решила проблему устаревшего жилья для москвичей

Программа реновации решила проблему устаревшего жилья для москвичей

Одна из главных проблем, волнующих москвичей, получила свое решение. Почти 900 тыс. столичных жителей получат новое жилье в рамках программы реновации.

Переезд из устаревшего жилья в современные комфортные квартиры стал возможным благодаря программе реновации, проходящей в Москве. За прошедшие 3 года с момента ее начала было расселено более 18 тысяч жителей столицы. По ориентировочному графику переселение состоится в 3 этапа, во время которых планируется обеспечить новыми квартирами порядка 900 тыс. человек до 2032 года.

Главным преимуществом реновационного жилья оказалось увеличение площади жилых помещений. Если раньше в старых домах квартиры располагали маленькими кухнями и санузлами, то теперь они стали больше. Также новостройки снабжают современными системами отопления. Все предоставляемые для переезда квартиры, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, полностью готовы для проживания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #жилье #реновация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...