Программа реновации решила проблему устаревшего жилья для москвичей

Одна из главных проблем, волнующих москвичей, получила свое решение. Почти 900 тыс. столичных жителей получат новое жилье в рамках программы реновации.

Переезд из устаревшего жилья в современные комфортные квартиры стал возможным благодаря программе реновации, проходящей в Москве. За прошедшие 3 года с момента ее начала было расселено более 18 тысяч жителей столицы. По ориентировочному графику переселение состоится в 3 этапа, во время которых планируется обеспечить новыми квартирами порядка 900 тыс. человек до 2032 года.

Главным преимуществом реновационного жилья оказалось увеличение площади жилых помещений. Если раньше в старых домах квартиры располагали маленькими кухнями и санузлами, то теперь они стали больше. Также новостройки снабжают современными системами отопления. Все предоставляемые для переезда квартиры, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, полностью готовы для проживания.