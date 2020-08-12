Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

Общественное движение «ЗА СОВХОЗ! ЗА ЛЮДЕЙ! ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ», созданное накануне в подмосковном поселке Совхоз имени Ленина, настроено решительно бороться с произволом, главным виновником которого называют миллиардера Павла Грудинина.

Против директора совхоза Павла Грудинина люди сплотились после долгих лет его потребительского отношения к работникам. Вероятно, опьянение властью привело коммерсанта к провалам в политике, хозяйствовании и личной жизни. Казалось бы, парадоксально, но главным антагонистом «клубничного барина» стал его старший сын Артем, объединивший требующих справедливости жителей в упомянутое движение.

«Люди, которые хотят жить лучше на территории поселка и сохранить то, что у них есть. Бизнес, который должен быть социально ориентирован и помогать людям. И эффективная власть, которая точно также решает проблемы людей на территории. Если это все у нас получится, то на территории поселка все будет совершенно по-другому», — перечислил журналистам задачи движения Артем Грудинин.

Итогом решения проблем по методам Грудинина-старшего стали миллиардные долги перед совхозом и дурная слава среди сотрудников, которым довелось столкнуться с обманом и унижением. К компромиссам Павел Грудинин оказался не готов даже с близкими, поставив собственные финансовые интересы выше жены и сына.

При этом Грудинин неоднократно кичился народной поддержкой, на поверку оказавшейся мифом, что стало понятно в прошлом году. Тогда владелец клубничных полей и зарубежных активов вероятно испугался избираться в окружной Совет депутатов от родного поселка, а выдвинулся в округе, жители которого в лучшем случае видели его по телевизору.

О народной любви многое сказали цифры. При сборе средств за распродававшего колхозные земли Грудинина «проголосовали рублем» только 32 тысячи российских граждан, но никак не миллионы, будто бы готовые пойти за ним.

Имидж Грудинина как «модернизатора сельского хозяйства», усердно создаваемый рядом небольших изданий, рассыпался опять же благодаря беспощадным цифрам. Производство в общем объеме доходов «Совхоза им. Ленина» составило лишь 15% (остальное вероятно – аренда и продажа недвижимости в строящихся на совхозной земле новых домах-высотках).

Вопросов к Павлу Грудинину накопилось очень много, но он не общается с журналистами. Добиться ответов от бизнесмена твердо намерены активисты движения «ЗА СОВХОЗ! ЗА ЛЮДЕЙ! ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ». Они верят в будущее без спесивых бизнесменов, которым пока удается пренебрегать российскими законами и копить состояния на тайных заграничных счетах, нарушая права сограждан.