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15:46   12 Августа 2020
Весь мир

Матвейчев рассказал о новой кампании западных СМИ против России

Матвейчев рассказал о новой кампании западных СМИ против России

Западные политики готовы повторять старые байки, так как они уже давно не интересуются правдой. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев, комментируя реакцию российского МИД на очередные обвинения Британии во «вмешательстве» в адрес России.

Ранее, в конце июля текущего года, комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад, в котором говорилось о якобы имевшем место вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании. При этом Москву обвинили в том, что она, участвуя в разных международных организациях, пытается, пытается подорвать мировой порядок. А до этого британский Национальный центр кибербезопасности, заявлял, что некие хакеры, якобы связанные с руководством РФ, пытались украсть информацию о разработках вакцины против коронавируса сразу в трех странах.

Матвейчев рассказал о новой кампании западных СМИ против России

Отвечая на эти обвинения, глава Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев назвал их «поверхностным повторением» старых голословных тезисов Запада.

«Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле «хайли-лайкли», или «почти наверняка»: никаких доказательств или конкретных фактов «вмешательства» не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Также Беляев отметил, что цели у инициаторов этих инсинуаций в адрес России могли быть разные, в том числе напомнить на международной арене о том, какую активную роль в «сдерживании» Москвы сыграл Лондон, а также отвлечь общее внимание от того, как пробуксовывают переговоры Британии и Евросоюза на тему взаимодействия в пост-брекзитовский период.

«Не исключено и банальное стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства», — добавил он.

Матвейчев рассказал о новой кампании западных СМИ против России

Комментируя слова дипломата, Олег Матвейчев напомнил в эфире радио Sputnik, что подобные приемы западных политиков, которые активно поддерживают местные СМИ, давно известны и предсказуемы, так как сочинялись еще в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон с целью собрать электорат.

«А поскольку американские демократы – это «филиал» английской элиты (известна их тесная связь, они всегда выступали синхронно), поэтому они продолжают ту же самую песню, учитывая, что в США грядут новые выборы президента», — добавил политолог.

Поэтому неудивительно сейчас на Западе вновь пытаются говорить о всевозможных «вмешательствах» и «замутить старые угрозы», также, как это высасывалось из пальца еще тогда и это даже было доказано в ходе прокурорских расследований.

«Западные СМИ давно превратились в фейк-ньюс, их давно уже не интересует правда, они вешают лапшу на уши людям тоннами и не несут за это абсолютно никакой ответственности», — заключил Матвейчев.

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Автор: Александр Люблинский
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