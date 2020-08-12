В штабе Навального пытаются превратить эко-протест в Уфе в политический

Соратники блогера Алексея Навального подогревают конфликт в Уфе между АО "Башкирская содовая компания" и эко-активистами. Последние саботируют геологоразведку на горе Куштау, препятствуя разработке шихана.

Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева заявила, что местные жители не должны вести конструктивный диалог с БСК. По ее словам, добиться сохранения шихана можно якобы только незаконными акциями и протестами, передает издание Nation News.

Вмешательство штаба Навального в конфликт из-за Куштау объясняется политическими интересами Чанышевой, которая в 2019 году баллотировалась в депутаты Горсовета Уфы, но проиграла выборы.

Конфликт между АО "Башкирская содовая компания" и экологами начался после решения главы Башкортостана Радия Хабирова разрешить разработки на горе Куштау. Предприятие собирается начать газоразведочные работы, которым препятствуют эко-активисты.