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14:49   12 Августа 2020
Общество

Врачи Боткинской больницы сообщили об исчезновении Ефремова

Врачи Боткинской больницы сообщили об исчезновении Ефремова

Михаил Ефремов не числится среди пациентов Боткинской больницы, заявили работники медучреждения.

Работники контактного центра больницы сообщили в беседе с журналистами, что ранее госпитализированный в медучреждение актер не числится среди пациентов. По их словам, фамилии Ефремова нет в утвержденных списках, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что будут добиваться тюремного срока для артиста, устроившего смертельную аварию в центре Москвы. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов поддержал намерение потерпевшей стороны, а также призвал суд не делать скидку Ефремову за его известность.

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Автор: Василий Пименов
#москва #пропал #ефремов #боткинская больница

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