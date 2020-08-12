Врачи Боткинской больницы сообщили об исчезновении Ефремова

Михаил Ефремов не числится среди пациентов Боткинской больницы, заявили работники медучреждения.

Работники контактного центра больницы сообщили в беседе с журналистами, что ранее госпитализированный в медучреждение актер не числится среди пациентов. По их словам, фамилии Ефремова нет в утвержденных списках, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что будут добиваться тюремного срока для артиста, устроившего смертельную аварию в центре Москвы. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов поддержал намерение потерпевшей стороны, а также призвал суд не делать скидку Ефремову за его известность.