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Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране
14:42   12 Августа 2020
Политика

Асад поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Асад поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Глава Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах президента республики. Об этом сообщает государственное информационное агентство "БелТА".

Асад пожелал Лукашенко дальнейших успехов в руководстве страной, прогресса и процветания. Сирийский лидер также отметил, что переизбрание Лукашенко на новый президентский срок предоставит странам новые возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #асад #белоруссия #лукашенко

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