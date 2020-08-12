Асад поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Глава Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах президента республики. Об этом сообщает государственное информационное агентство "БелТА".

Асад пожелал Лукашенко дальнейших успехов в руководстве страной, прогресса и процветания. Сирийский лидер также отметил, что переизбрание Лукашенко на новый президентский срок предоставит странам новые возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах.