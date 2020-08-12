Амосов: в первую очередь нужно думать о вакцинации россиян, а потом об экспорте вакцины

Вакцина от коронавируса, которая будет применяться в нашей стране, должна быть качественной, поэтому будет проведена большая апробация при участии медиков, учителей и других категорий граждан.

Об этом в ходе прошедшей в Медиацентре «Патриот» пресс-конференции заявил депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов.

«Мы собираемся применять вакцину в РФ, она должна быть качественной. Мы будет проводить большую апробацию, в нее войдут медики, учителя и другие. Если это покажет, что она эффективна, будем прививаться. А что там говорит Трамп – какое нам дело?», — заявил он, в частности.

Разные страны сейчас соревнуются в производстве вакцин от коронавируса, а Германия и Франция уже подписали с Россией соглашение на экспорт нашей вакцины, - добавил депутат. Поэтому, если у нас будет хорошая вакцина будет и ее экспорт, но в первую очередь сейчас нужно думать о тех, кто живет в нашей стране. Если уже созданная вакцина окажется успешной, а так ли это – пока не до конца ясно, вакцинация граждан может начаться уже в январе, считает Амосов.

«Если все сложится, мы должны порадоваться за нашу науку. Деньги будем зарабатывать в основном за счет внутренних поставок, — заявил участник дискуссии. — Бесплатно давать вакцину никто не будет, она стоит денег. Если будет хватать мощностей на экспорт – на здоровье».

Также Амосов отметил, что Россия не должна сейчас сворачивать работы по разработке вакцин. Все проекты должны продолжаться, чтобы потом была возможность выбора.