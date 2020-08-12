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14:31   12 Августа 2020
Общество

Удивит даже самого привередливого зрителя: Кошкин о "Шугалее-2"

Удивит даже самого привередливого зрителя: Кошкин о "Шугалее-2"

Попытки дипломатов и друзей вызволить из ливийской тюрьмы "Митига" российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана стали основой фильма "Шугалей-2". Политолог Андрей Кошкин считает ленту уникальной по своей достоверности.

Драматическая история Шугалея и Суэйфана, описанная в фильме "Шугалей", в реальном мире остается незавершенной, поэтому появление "Шугалея-2" выглядит логичным. Уникальность обоих фильмов, в основе которой лежит не просто реальная история реальных людей, а история, разворачивающаяся прямо сейчас, отметил в беседе с корреспондентом издания NewInform заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Именно такой уникальный сплав документальной основы и художественной достоверности, по убеждению Кошкина, удовлетворит вкусу самого привередливого зрителя, что приведет фильм "Шугалей-2" к успеху. Кошкин считает, что этот фильм станет стимулом для многих людей, поскольку Шугалей — это пример мужественного профессионала, который бесстрашно отстаивает свои убеждения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #кошкин #шугалей-2

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