Попытки дипломатов и друзей вызволить из ливийской тюрьмы "Митига" российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана стали основой фильма "Шугалей-2". Политолог Андрей Кошкин считает ленту уникальной по своей достоверности.

Драматическая история Шугалея и Суэйфана, описанная в фильме "Шугалей", в реальном мире остается незавершенной, поэтому появление "Шугалея-2" выглядит логичным. Уникальность обоих фильмов, в основе которой лежит не просто реальная история реальных людей, а история, разворачивающаяся прямо сейчас, отметил в беседе с корреспондентом издания NewInform заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Именно такой уникальный сплав документальной основы и художественной достоверности, по убеждению Кошкина, удовлетворит вкусу самого привередливого зрителя, что приведет фильм "Шугалей-2" к успеху. Кошкин считает, что этот фильм станет стимулом для многих людей, поскольку Шугалей — это пример мужественного профессионала, который бесстрашно отстаивает свои убеждения.